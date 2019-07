© foto di Marco Frattino

Nicolò Barella è da ieri un nuovo calciatore dell'Inter. L'edizione milanese del quotidiano la Repubblica scrive dell'affare concluso tra i nerazzurri e il Cagliari, con il calciatore che ieri ha raggiunto Lugano per salutare i nuovi compagni e il suo nuovo allenatore Antonio Conte. "L'Inter imbarca subito Barella al decollo per il tour in Asia", è il titolo del giornale. Il centrocampista è tornato in Sardegna, poi martedì si riaggrega al gruppo nerazzurro.