Inter, La Stampa: "Samp ko, la Juventus è più vicina: adesso Conte spera nella remuntada"

"Samp ko, la Juventus è più vicina: adesso Conte spera nella remuntada". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de La Stampa in edicola stamani sulla vittoria dell'Inter: "Le sconfitte contro Lazio e Juve prima dello stop più lungo e drammatico. Poi, alla ripartenza, l'eliminazione in Coppa Italia e il centrocampo che torna a perdere i pezzi. Era da metà febbraio che l'Inter cercava un motivo per guardare avanti con fiducia: l'ha trovato ieri sera con il 2-1 nel recupero sulla Sampdoria che ha riaperto dopo 115 giorni il desertificato «Meazza» nerazzurro. La prima notte d'estate ha risvegliato gli attaccanti di Conte. Lukaku e Martinez non segnavano insieme dall'Epifania (a Napoli) e non lo avevano mai fatto a S. Siro".