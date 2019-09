© foto di Mattia Verdorale

"Un uomo solo al comando. Conte tocca quota cento". Titola così a pagina 35 La Stampa in riferimento all'allenatore dell'Inter che dopo le prime cinque giornate è ancora imbattuto: "Conte, dopo il triennio alla Juve, si conferma Re Mida della Serie A. Su 119 giornate di campionato, ne ha trascorse cento in vetta alla classifica. L'84% dei turni giocati con il tecnico in vetta. E per 79 giornate su 100 da leader solitario".