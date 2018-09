Inter, Libero attacca: "Spalletti peggio di De Boer"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Spalletti peggio di De Boer". Questo il titolo della prima pagina dell'edizione odierna di Libero, che non usa tanti giri di parole per l'analisi della sconfitta nerazzurra di ieri. L'eurogol di Dimarco stende l'Inter, che non partiva così male da sette anni. Come sottolineato appunto anche dal titolo, persino Frank de Boer, tra i tecnici che hanno vissuto l'esperienza peggiore nella Milano sponda nerazzurra, aveva cominciato meglio il suo campionato.