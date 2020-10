Inter, QS: "Occasione per Eriksen. Il danese a caccia del riscatto dopo il derby"

vedi letture

Serata europea per l'Inter di Antonio Conte attesa dalla sfida contro il Borussia Mönchengladbach. "Occasione per Eriksen. Il danese a caccia del riscatto dopo il derby" è quanto scritto da QS in edicola oggi. Riflettori accesi su Eriksen, a caccia della svolta. Il danese è entrato nella ripresa nel derby ma non ha lasciato il segno e stasera avrà un'importante occasione. Sensi sta smaltendo un affaticamento e non dovrebbe essere rischiato (così come Bastoni e Nainggolan appena guariti dal Covid, alla ricerca di una condizione ottimale). Sulla trequarti dovrebbe trovare spazio l'ex Tottenham che deve dare una risposta sul campo dopo aver chiesto maggiore spazio attraverso delle dichiarazioni rilasciate dal ritiro della Nazionale.