Inter, Tuttosport accoglie Sensi: "Conte, è ItalInter"

Nella giornata di ieri l'Inter ha fatto dei passi da gigante per Stefano Sensi e anche Tuttosport conferma l'accordo con il Sassuolo. "Conte, è ItalInter", titola il quotidiano di Torino, che sottolinea come per il regista sia stata battuta la concorrenza del Milan. Il prossimo obiettivo da perseguire per i nerazzurri resta Barella.