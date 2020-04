Inter, Tuttosport: "Effetto Lukaku: l'interista è l'anti CR7 e calamita sul mercato"

vedi letture

"Effetto Lukaku: l'interista è l'anti CR7 e calamita sul mercato". Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport dedicata all'Inter in particolar modo al suo centravanti. L'attaccante belga ha rappresentato per i nerazzurri un salto in avanti e un cambio di dimensione che potrebbe ripercuotersi anche sul prossimo mercato in entrata.