Inter, Tuttosport: "Icardi convocato, è il grande giorno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Icardi convocato, è il grande giorno", scrive questa mattina Tuttosport nelle sue pagine sportive. Dopo 45 giorni trascorsi da separato in casa, il bomber argentino dovrebbe essere inserito nel gruppo che sfiderà la Lazio. Sarebbe il ritorno della pace, in attesa del mercato estivo. Intanto Messi riapre la polemica sul suo utilizzo in Nazionale: "Non ha capito bene le due dichiarazioni, posso dire che con l'Argentina nessuno è mai stato maltrattato".