Il gol nel derby ha fatto definitivamente entrare nei cuori nerazzurri Lautaro Martinez, tanto che se dovesse scoppiare la pace tra nerazzurri e attaccante argentino, toccherebbe ancora ad El Toro guidare l'attacco della formazione di Spalletti, che ha avuto solo elogi per il suo nuovo centravanti. Ne è convinto Tuttosport, che dedica il taglio alto al dualismo in procinto di tornare per l'attacco dell'Inter.