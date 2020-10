Inter, Tuttosport: "Lautaro, partita doppia"

vedi letture

"Lautaro, partita doppia". Questo il titolo a pagina 14 che Tuttosport dedica a Lautaro Martinez e al suo futuro: "Derby più rinnovo, però l'Inter frena. Marotta non intende trattare ora: obiettivo è non dare distrazioni alla squadra nelle prossime settimane. Lo stipendio di Martinez andrà adeguato a quello dei big. La clausola non è un problema per l'Inter".