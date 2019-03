© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Appuntamento a dopo il derby. In soldoni, per Mauro Icardi e l'Inter ci sarà tempo solo dopo il 17 marzo, giornata fondamentale per capire quale sarà il futuro sia per il centravanti che per la squadra di Spalletti. "Se il vertice con il presidente non sbloccasse la situazione, il bomber potrebbe farsi operare", il virgolettato di Tuttosport.