Inter, Tuttosport: "Pinamonti, che sorpresa!"

"Pinamonti, che sorpresa!". Questo il titolo a pagina 18 che Tuttosport dedica al giovane nerazzurro e al suo futuro: "Sarà il quarto in attacco se Raiola ci sta, altrimenti la Juve...Il futuro dell'ex Primavera è un nodo in più per il mercato dell'Inter: in questa fase, deve soprattutto pensare a piazzare i tanti giocatori in esubero per favorire l'entrata dei nuovi".