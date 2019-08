Inter, Tuttosport: "Rebic, alternativa di lusso"

Nelle pagine interne di Tuttosport, si parla anche del calciomercato dell'Inter. Il croato Ante Rebic , attualmente all'Eintracht Francoforte, può essere il nome a sorpresa di questa sessione di mercato per i nerazzurri, in attesa che si sblocchino le trattative per Dzeko e Lukaku. Nuovi contatti con la dirigenza della squadra tedesca nelle ultime ore, potrebbe essere l'ex Fiorentina la giusta alternativa. Si è parlato anche di "piano C", con giocatori come Pedro della Fluminense, Dembelé del Lione e Kramaric dell'Hoffenheim: tutte piste comunque al momento molto fredde.