Fa rumore la nuova esclusione di Mauro Icardi. L'argentino, che è tornato ad allenarsi con il gruppo in settimana, non è stato convocato da mister Spalletti per la gara di questa sera con la Lazio a San Siro. Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport: "Spalletti fa fuori Icardi".