Inter, Tuttosport sul mercato: "Altri assi dei piazzati per volare"

"Altri assi dei piazzati per volare". Questo il titolo a pagina 8 che Tuttosport dedica al mercato dell'Inter, in riferimento all'acquisto, molto vicino, del terzino della Roma Aleksander Kolarov: "Più specialisti per sfruttare le doti aeree dei corazzieri. Con Kolarov e Eriksen l'Inter può fare la differenza. Il serbo chiede un biennale per chiudere".