Inter, TuttoSport: "Svolta Icardi: vuole parlare con Zhang"

© foto di Mattia Verdorale

"La mossa per restare, svolta Icardi: vuole parlare pire con Zhang". Questo il titolo dedicato al futuro dell'ex capitano nerazzurro Mauro Icardi con il quale TuttoSport apre la sua pagina 26: "Conte però la sua scelta l'ha già fatta, intende azzerare le tensioni in squadra. L'allenatore è in pressing sul club per ottenere Lukaku oltre a Dzeko". Inoltre l'argentino non intende confrontarsi solo con il nuovo allenatore ma affidare i suoi pensieri al presidente. In programma pure il summit Wanda-Marotta: il mercato dell'Inter passa da qui.