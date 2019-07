© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In taglio alto su Tuttosport troviamo l'attualità di casa Inter. Ieri, dopo il k.o. in International Champions Cup contro il Manchester United, Antonio Conte si è espresso in maniera negativa su Ivan Perisic. "Conte boccia Perisic", è il titolo del quotidiano, che ricorda come sia il terzo big depennato dall'allenatore salentino dopo Mauro Icardi e Radja Nainggolan. Per Conte il croato non è in grado di fare l'esterno basso nel suo 3-5-2.