"Lukaku fa il Ronaldo", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle pagine interne di Tuttosport. Il belga risponde a CR7 e regala ai nerazzurri la vittoria sul Genoa. Conte dopo 17 giornate arriva a 42 punti: gli ultimi a riuscirsci furono Mancini (per due volte) e Mourinho. E per l'Inter è sempre stato scudetto. Conte: "Bel Natale, ma anche in passato l'Inter era prima ed è arrivata in Champions all'ultimo...".