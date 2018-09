Inter, Tuttosport titola: "Vecino l'uomo del destino"

L'Inter parte col piede giusto in Champions League. La formazione di Spalletti ha superato ieri il Tottenham a San Siro per 2-1, mentre Tuttosport riserva spazio ai nerazzurri nel taglio alto della prima pagina. "Vecino l'uomo del destino", il titolo del giornale che sottolinea anche la magia di Icardi per il gol del momentaneo pareggio. Poi l'uruguaiano che ha portato l'Inter in Champions ha completato la rimonta al 92'.