© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Forse sarebbe bastato portarlo in panchina e lasciarlo lì per tutta la partita, ma per Inter-Lazio Luciano Spalletti ha deciso di non convocare nemmeno Mauro Icardi. E La Gazzetta dello Sport oggi in edicola lo fa notare anche in prima pagina: "Icardi fuori (ci risiamo): tutti i retroscena del nuovo scontro". Alla base ci sarebbe il mancato chiarimento tra l'ex capitano nerazzurro e il resto della squadra.