Inter, il gigante e il bimbo. Parte la sfida agli scettici

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gigante e il bambino. Che poi gli rende appena 8 centimetri. Dopo la cessione di Medel e Murillo e la vana caccia estiva (Mustafi l’ultimo tentativo), Andrea Ranocchia e Zinho Vanheusden sono gli unici due centrali a disposizione di Spalletti in alternativa alla coppia Miranda-Skriniar, spiega La Gazzetta dello Sport. A vedere il bicchiere mezzo vuoto, un 29enne che prometteva sfracelli ma non ha (ancora) mantenuto e un 18enne mai testato ad alto livello. Eppure l’Inter crede in entrambi e toccherà al tecnico Re Mida portarli a fare il salto di qualità.