Inter, il Corriere della Sera e le parole di Spalletti: "Ci giochiamo il futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna del Corriere della Sera dedica spazio all'interno delle pagine sportive alle parole di Spalletti, atteso con la sua Inter dalla gara contro il Frosinone. "Ci giochiamo il futuro", ha detto il tecnico nerazzurro. Il passato da archiviare, il futuro da creare: dopo il botto di Bergamo con l’Atalanta che ha interrotto la serie di sette vittorie di fila - si legge - l’Inter si ripresenta per capire se è guarita e può affrontare il primo svincolo mortale della stagione. La sconfitta prima della pausa non ha soffocato il fuoco nerazzurro, anche stasera a San Siro saranno oltre 60 mila per il Frosinone, antipasto leggero in attesa del trittico di trasferte con Tottenham, Roma e Juventus.