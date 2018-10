Inter, il Corriere della Sera: "Lontana dal Barça"

"Lontana dal Barça". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera sull'Inter, che in prima pagina dedica ai risultati delle italiane in Champions League. Primo ko per Spalletti che si consola col pari del Tottenham. Rafinha e Jordi Alba sostituiscono Messi, nerazzurri troppo timidi al Camp Nou. Finisce 2-0.