Inter, il Corriere della Sera: "Stop De Vrij, dubbio Lautaro, Icardi si allena"

"Stop per De Vrij, Lautaro in dubbio, Icardi si allena". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Non è trascorsa in maniera indolore questa pausa del campionato, con parecchi nerazzurri impegnati con le proprie nazionali. La risonanza magnetica cui si è sottoposto ieri Stefan De Vrij, infortunatosi durante gli allenamenti con l’Olanda, ha evidenziato una distrazione all’adduttore della coscia destra. Rischia di essere out per due settimane, di certo salterà la partita di domenica con la Lazio. Fiato sospeso per il rientro a Milano di Lautaro Martinez che, impiegato martedì 56’ contro il Marocco, sarebbe vittima di un affaticamento muscolare. Ieri i medici nerazzurri hanno avuto un contatto con i sanitari dell’Argentina: oggi alla Pinetina i controlli. Ieri ad Appiano, senza Luciano Spalletti a Roma per la laurea del figlio, è avvenuto il primo contatto fra Icardi e i croati. Con Perisic è stato schierato nella stessa formazione durante la partitella. Non ci sono stati chiarimenti ma neanche scintille. E questa è già una buona notizia.