Inter, il Corriere dello Sport: "Il divieto di Spalletti"

"Il divieto di Spalletti". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Stasera alle 21 l'Inter affronta l'Eintracht in Europa League: in palio c'è l'ingresso ai quarti di finale. Il tecnico: "Le assenze? Zero alibi, lamentarsi non mi qualifica, io ho le carte giuste". Il Napoli invece fa visita al Salisburgo. E De Laurentiis blocca Insigne: "Non ha prezzo".