© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Momento di tensione in casa Inter, soprattutto per quanto concerne il mercato. L’edizione odierna del Corriere dello Sport titola in taglio alto con le parole pronunciate ieri dall’allenatore nerazzurro Antonio Conte in vista dell’amichevole contro il Manchester United: “La frustata di Conte”, il titolo scelto dal quotidiano. Il tecnico sottolinea come l’Inter sia in ritardo sul mercato e manda un messaggio ai propri dirigenti sulla necessità di rispettare i programmi concordati. Mauro Icardi è sempre più lontano dai nerazzurri, mentre Conte aspetta sempre l’arrivo di Romelu Lukaku.