Inter, il QS su Icardi: "L'ultimo schiaffo"

"L'ultimo schiaffo", scrive questa mattina il QS in merito al futuro di Icardi in nerazzurro. L'Inter dà a Lukaku la maglia con il numero 9. Per Icardi è la conferma che la porta è chiusa, visto che quel numero ha un valore speciale per l'argentino.

Atalanta, ecco Skrtel - Colpo in difesa dell'Atalanta che ha prelevato dal Fenerbahçe il roccioso difensore Skrtel. Con lo slovacco la difesa della Dea è blindata.