© foto di Tommaso Bonan

"Icardi, il ritorno è perfetto". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport in merito al successo dell'Inter sul Genoa. Per Maurito palo, rigore e assist: la notte perfetta per il ritorno in campo. Nel 4-0 finale, l'attaccante argentino manda in gol anche Perisic. Ma i tifosi lo fischiano lo stesso.