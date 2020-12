Inter, il vice-Lukaku l'obiettivo principale. Corriere dello Sport: "Spunta Origi"

vedi letture

L'Inter è alla ricerca di un vice Lukaku e le alternative sono diverse. Oggi il Corriere dello Sport propone la soluzione Divock Origi, in uscita dal Liverpool. Gli innesti necessari all'Inter sono due, un centrocampista ed una punta. Per il ruolo offensivo avanza la candidatura del belga che al Liverpool non trova più spazio: ieri è arrivata appena la terza presenza stagionale: per guadagnarsi gli Europei cerca più spazio da gennaio in avanti. L'Inter può anche contare sul fatto di avere il connazionale Lukaku a cui fare da spalla: un motivo in più che favorisce l'operazione.