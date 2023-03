Inter, Inzaghi sotto accusa. La Gazzetta: "I dirigenti gli contestano quattro problemi"

"Inzaghi sotto accusa", si legge quest'oggi all'interno de La Gazzetta dello Sport. All'indomani della sconfitta contro lo Spezia, ad Appiano è andato in scena un confronto tra il tecnico e la dirigenza. A preoccupare - si legge - è il ripetersi degli stessi problemi. Sono quattro, in particolare, i capi d'imputazione mossi al tecnico: i continui flop con le piccole, le rotazioni ridotte al minimo, la prevedibilità dello sviluppo di gioco e il ruolino del tutto insufficiente in trasferta.