Inter-Juve, la moviola di Tuttosport: "Doveri migliore in campo. Bastoni, mano attaccata al corpo"

Dopo i fatti di Juve-Inter e il discutibile arbitraggio di Massa, Daniele Doveri aveva un bersaglio gigantesco appiccicato sulla schiena. "E alla fine è stato probabilmente il migliore in campo" nel ritorno di semifinale di Coppa Italia. Tuttosport elogia l’arbitro della sezione di Roma con un 7 in pagella: ha fischiato il giusto e lasciato giocare, "in più ha dialogato molto con i protagonisti, tenendo così il clima a livelli quasi pacifici". Solo il caso del 20’ per possibile fallo di mano di Bastoni in area poteva complicare tutto, ma il silent check del Var ha risolto così: "in effetti ha sì toccato la palla respinta di testa da Acerbi con il braccio, ma era attaccato al corpo: corretto sorvolare".