Inter ko e ultima nel girone. La Gazzetta dello Sport: "Harakimi"

vedi letture

Inter ko e ultima nel girone. La Gazzetta dello Sport con un gioco di parole parla di "Harakimi", a causa dell'errore iniziale di Hakimi, ex terzino del Real Madrid, cresciuto proprio a Valdebebas. Il marocchino è giovane, più difficile spiegarsi - scrive la Rosea - come De Vrij, uccellato due volte da Gervinho sabato scorso, possa perdersi Sergio Ramos su corner. Poi nel finale assist del 2000 Vinicius per il 2001 Rodrygo. In Italia si celebrano i grandi vecchi, in Europa i giovani castigano le italiane.