Inter, Koulibaly sempre più lontano. CorSera: "Sta per trasferirsi in Arabia"

L'Inter ha individuato in Kalidou Koulibaly il rinforzo ideale per la sua difesa. Uno obiettivo di mercato che però, con il passare dei giorni, si fa sempre più lontano. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, il difensore ex Napoli è vicino ad accettare un'offerta proveniente dall'Arabia Saudita. Quasi sfumato quindi il ritorno in Italia del giocatore senegalese.