Inter, l'analisi de La Gazzetta dello Sport: "Conte deve riscattarsi, basta alibi"

Come scrive La Gazzetta dello Sport per l'Inter il tempo delle riflessioni è terminato. Dopo la batosta rimediata dall'uscita dalla Champions il presidente Zhang ha comunque confermato la totale fiducia nell'allenatore ed esortato i giocatori a dare il massimo. La squadra adesso è spalle al muro e deve tirare fuori gli attributi per rimediato all'inattesa eliminazione europea. Gli elementi per credere allo scudetto ci sono tutti con Lukaku che resta l'uomo copertina del progetto, anche se il peso dell'attacco non può dipendere sempre dalla sua vena realizzativa. Altri giocatori devono dare un segnale forte a livello di personalità. E' il caso di Stefan de Vrij che ancora deve crescere, e tornare quello dell'anno scorso.