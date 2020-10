Inter, l'analisi de La Gazzetta dello Sport: "Pesa il ko di Sanchez, la Lu-La è stanca"

"Pesa il ko di Sanchez, la Lu-La è stanca" è l'analisi de La Gazzetta dello Sport sullo 0-0 dell'Inter in casa dello Shakhtar che complica la qualificazione agli ottavi di Champions. Lukaku e Lautaro mai a riposo, il ko di Sanchez (in campo nel finale del derby e ko con il 'Gladbach) ha pesato nelle scelte di Conte. Il belga e l'argentino sono tra i più utilizzati in rosa (primo il belga con 603 minuti, terzo l'argentino con 472'). E' normale, anche se non automatico, pagare qualcosa in termini di lucidità. L'assenza del cileno si è fatta sentire ieri in una gara complicata, con gli ucraini chiusi a difesa del risultato.