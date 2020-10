Inter, l'analisi di Tuttosport: "Eriksen non è adatto al modulo di Conte"

vedi letture

Christian Eriksen ancora nel mirino. Nonostante la sua prestazione con il Genoa non sia stata disprezzabile, quando è entrato in campo Barella si è ben capito come nell'idea di calcio di Conte, il trequartista debba avere quelle caratteristiche che sono proprie dell'ex Cagliari, così come di Nainggolan e soprattutto Vidal. Come si legge sulle pagine di Tuttosport la Gara con il Genoa ha evidenziato che Eriksen, con 10 milioni di euro all’anno il giocatore più pagato in rosa, è un inutile orpello per come è disegnata la squadra. L'Inter non è il posto giusto dove far emergere le sue qualità, nonostante Conte stia facendo del suo meglio per essere inattaccabile sull'argomento.