Inter, l'apertura de Il Corriere dello Sport: "Conte alla rovescia"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport titola: "Conte alla rovescia". L'Inter aspetta la firma dell'ex CT della Nazionale: l'intesa sarebbe stata raggiunta sulla base di un contratto di tre o quattro anni ed uno stipendio che si avvicinerà ai nove milioni di euro. L'ultimo ostacolo potrebbe essere rappresentato da una rottura tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri nell'incontro di domani. Titolo basso per Luciano Spalletti, che grazie alla vittoria di ieri sul ChievoVerona riporta i nerazzurri al terzo posto, con la Champions League matematica che ora dista solo tre punti.

Napoli, parla Cannavaro - In taglio basso spazio all'intervista a Fabio Cannavaro, così titolata: "Io sto con Insigne". Per l'ex difensore centrale Lorenzo Insigne dovrebbe rimanere in azzurro perchè è un simbolo della squadra e della città. "La fascia da capitano è solo un falso problema", questo il pensiero dell'attuale allenatore del Guangzhou Evergrande.

Terremoto in B - Spazio anche alla caotica situazione venutasi a creare in Serie B dopo la decisione della Procura Federale di retrocedere il Palermo in Serie C e la conseguente decisione della Lega di Serie B di annullare i playout. Si salvano così Venezia e Salernitana, mentre insieme a Carpi e Padova retrocedono direttamente anche Palermo e Foggia. Il Perugia guadagna i playoff.