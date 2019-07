Inter, l'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Muraglia Godin"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

"Muraglia Godin". Apre così La Gazzetta dello Sport nell'edizione di oggi, riferendosi agli investimenti dell'Inter dei cinesi nel reparto difensivo. L'uruguayano Godin va infatti a completare quella che è una vera e propria difesa di ferro. I nerazzurri intanto continuano a essere attivi sul mercato: in arrivo anche Lazaro e Sensi, con Lukaku che dà segnali.



Dribbling Barella - Nel taglio alto del giornale si parla dell'operazione di mercato relativa a Nicolò Barella. Un vero e proprio intrigo: il presidente del Cagliari Giulini ha annunciato l'accordo con la Roma, ma il centrocampista vuole l'Inter. Conte non ci sta, vedremo come si risolverà la trattativa.

Rabiot - In taglio basso si parla anche del colpo Adrien Rabiot per la Juventus, che così regala un nuovo tassello a centrocampo per Sarri. Il commento di Blanc: "Un colpo ma va gestito".

Gigio - Sempre nel taglio basso della prima pagina si parla della situazione di Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan che pare vicino alla cessione. Si attende il rilancio di United, mentre si valuta anche la posizione di Cutrone. Nel frattempo è sbarcato Theo Hernandez, nuovo rinforzo per la fascia sinistra.