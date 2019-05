Inter, l'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Spalletti che cinema"

"Spalletti che cinema. Il tecnico scatenato parla di Conte e cita Robert Redford. Stasera l'Inter a San Siro col Chievo può tornare terza. La Coppa vale i 50 milioni che servono per l'ex c.t.". Questo il titolo più importante dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Nel taglio medio il quotidiano sportivo presenta la sfida che questa sera i nerazzurri giocheranno contro i già retrocessi clivensi, con annesso riferimento alle polemiche dell'attuale allenatore e ai soldi che farebbero comodo, sul mercato, ad Antonio Conte, papabile prossimo tecnico dell'Inter.

Belotti e il Torino volano - Il taglio alto della rosea è dedicato alla vittoria del club granata grazie a un gran numero del suo centravanti di riferimento: "Belotti da Oscar. Altra magica rovesciata, ribaltato il Sassuolo: è un Gallo da Nazionale. 'Il gol? Lo cerco in tutti i modi...'. Il Toro lanciato verso l'Europa con i numeri del capitano", titolo, occhiello e sommario del pezzo sulla squadra allenata da Mazzarri.

Roma ok, Juve ko - Dall'altro lato della Mole, invece, è arrivata una sconfitta che fa piacere a mezza Capitale: "Juve a metà. Roma in corsa. Ranieri vince 2-0 e insegue ancora il 4^ posto. Bianconeri senza strisce a due facce: prima non passano, segue il netto calo. Florenzi battibecca con CR7: 'Piccolo a chi?'. Poi segna e Dzeko raddoppia" l'intera titolazione nel taglio basso sul successo nel big match di giornata disputatosi ieri sera.