Inter, L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Conte: "Eccolo!"

La Gazzetta dello Sport di oggi apre con una prima pagina dedicata quasi interamente all'arrivo di Antonio Conte all'Inter: "Eccolo!", è infatti il titolo del quotidiano, dove campeggia la prima foto dell'allenatore insieme al presidente Zhang. Nelle pagine interne intervista esclusiva al tecnico che spiega i motivi che l'hanno spinto ad accettare l'offerta nerazzurra.

Sarri-Juve, ci siamo - Taglio alto della prima pagina dedicato a un'altra panchina di una big italiana. Sciolte le riserve, il nuovo allenatore della Juventus sarà Maurizio Sarri. L'ex tecnico del Napoli tornerà dunque in Italia da vincitore, dopo aver trionfato nell'Europa League con il Chelsea (primo italiano a riuscirci vent'anni dopo Malesani).

Gasperini: "Così abbiamo realizzato il nostro sogno" - Spazio anche all'Atalanta in prima pagina, con un'intervista esclusiva all'allenatore degli orobici, Gian Piero Gasperini. Fresco di conferma, l'ex tecnico del Genoa racconta ai microfoni della Gazzetta il percorso compiuto dalla Dea, che si ritrova in Champions League da terza classificata in campionato.