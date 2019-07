Inter, l'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Tiki taka Sensi"

"Tiki taka Sensi": titola così in apertura l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che presenta un'intervista esclusiva al nuovo acquisto dell'Inter, il centrocampista Stefano Sensi. L'ex Sassuolo parla del suo modo di giocare, molto spagnolo: "Xavi è il modello del mio calcio alla catalana. E vorrei affrontare il Barcellona in Champions", si legge. Intanto è pronto il blitz dei nerazzurri per assicurarsi Romelu Lukaku.

Nuovo Milan, che passione - Spazio ai cugini rossoneri in taglio basso, con il Milan che si è radunato in vista della prossima stagione. C'è rinnovato entusiasmo: erano presenti in migliaia. Boban ha assicurato: "Tentiamo un grande colpo". Piatek sfida la maledizione: vestirà la maglia numero 9.

Nuova Juve, pronti via - Anche la Juventus è pronta a iniziare la sua preparazione, con Sarri che inizia a studiare la squadra. Festa tricolore per miss De Ligt, mentre Ronaldo arriverà nella giornata di sabato.

Le trattative calde - Non può mancare ovviamente il calciomercato: in taglio alto, spazio all'offerta del Napoli per James Rodriguez. Roma sempre più vicina a Mancini dell'Atalanta.