Inter, La Gazzetta dello Sport: "Una carta per Dembele"

© foto di Bonan

"Una carta per Dembélé". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito alle mosse nerazzurre sul mercato. L'Inter - si legge in prima pagina - offre Joao Mario per convincere il Tottenham. Nuovo tentativo per il centrocampista belga. Effetto Champions: +30% con gli abbonamenti.