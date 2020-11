Inter, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "C'è fallo sull'errore di Hakimi"

"C'è fallo sull'errore di Hakimi". Questo il titolo che La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica alla moviola di Real Madrid-Inter. Svista gravissima di Turpin che sull'evidente altro errore del marocchino in occasione dell'1-0 dei Blancos non vede una spinta di Mendy che ha tutte e due le mani appoggiate sulla schiena dell'esterno nerazzurro spingendolo prima che calci il pallone in modo incomprensibile. Così come è incomprensibile il motivo per cui l'assistente Gringore a due passi non segnali. Per il resto 7 gialli con uno che sa di arancione per Valverde dopo un intervento su Barella.