Inter, la notte del grande flop. E Perisic litiga con un tifoso

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Aggrappata con le unghie a Walter Zenga e al suo Crotone. Soltanto se oggi i calabresi allenati dal grande ex non perderanno contro la Lazio l’Inter manterrà la speranza Champions. Alla faccia della goleada, i nerazzurri si sono suicidati contro un Sassuolo già salvo, racconta La Gazzetta dello Sport. E per tutte le volte che si è preso i riflettori a suon di gol, stavolta Mauro Icardi dovrà portare la croce per l’euro-flop di una squadra che spesso non regge la pressione. Nervosismo mostrato anche da Perisic, che all’uscita dal campo ha litigato con un tifoso.