Inter, la nuova missione di Conte. Tuttosport: "Pressing sul Milan"

vedi letture

Stasera i nerazzurri scendono in campo a San Siro per sfidare il Bologna e provare a portarsi a soli due punti dal Milan che invece giocherà domani a Genova contro la Sampdoria. Come scrive Tuttosport è arrivato il momento di mettere pressione e Antonio Conte lo sa bene. La squadra sembra aver superato il momento di difficoltà, sembra aver ritrovato vecchie sicurezze e quella ferocia che Conte chiedeva a gran voce. Solo dai prossimi impegni e soprattutto dal risultato in Champions si capirà se l'Inter di Conte abbia ritrovato o meno la strada maestra.