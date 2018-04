Inter, la seconda vita di Brozovic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Nella mia testa c’è un solo pensiero: vogliamo la Champions!”: così Marcelo Brozovic, eroe social del momento in casa Inter, riporta La Gazzetta dello Sport. Tutto è improvvisamente cambiato in una notte, quella di Inter-Napoli, quando Spalletti ridisegnò il centrocampo attorno al rifinitore Rafinha: fuori Vecino e Borja Valero; Gagliardini portatore d’acqua e appunto Brozovic in regia. Finì 0-0, Marcelo fra i migliori in campo, sette in pagella, da allora titolare inamovibile nel cuore del gioco spallettiano. Rischiò parecchio Luciano da Certaldo affidando tempi e geometrie a uno dei nerazzurri più incostanti in assoluto negli ultimi anni. “E invece il ragazzo ha finito per responsabilizzarsi...”, raccontava lo stesso tecnico nerazzurro.