Inter, Matthaus: "Napoli più forte, un pareggio sarebbe importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel giorno del 110° compleanno dell'Inter, Lothar Matthäus s'è espresso anche sull'imminente sfida al Napoli: "Faccio un grande tifo, ma credo che loro siano più forti. Un 1-1 per l’Inter potrebbe essere comunque buono per tornare a credere in se stessi. Chiave del match? Limitare Hamsik, Insigne e Mertens: tre fenomeni. E poi non avere paura, far capire loro che li vogliamo attaccare. Scudetto? La Juve ha l’abitudine alla vittoria che manca al Napoli. Si è visto pure col Tottenham. Invece la squadra di Sarri, pur bellissima da vedere, fatica a stare sul pezzo quando è vietato sbagliare".