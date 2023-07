Inter, meno di 300 giorni alla data X. Tuttosport: "Il 20 maggio scade finanziamento Oaktree"

Il 20 maggio 2024 è la data della verità. Mancano infatti meno di 300 giorni alla scadenza del finanziamento che Oaktree ha accordato con Steven Zhang, patron dell'Inter. S tratta di 275 milioni destinati a diventare quasi 400 a causa dell'inflazione, cifre che il numero uno neroazzurro deve restituire. Ad oggi le opzioni percorribili sono quindi tre: "restituire entro la suddetta data la cifra, cercare di rifinanziare il prestito spostando la scadenza più avanti nel tempo oppure, in caso di mancato adempimento, perdere il controllo dell’Inter, visto che per ricevere il finanziamento da Oaktree aveva dato in pegno proprio le quote di maggioranza del club nerazzurro" come spiega Tuttosport.

Zhang ha quindi ancora dieci mesi davanti per decidere cosa fare, con l'eventualità che il club nerazzurro passi nelle mani di Oaktree che, a sua volta, dovrà scegliere se gestire direttamente la società o cederla a terzi.