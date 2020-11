Inter, Milik resta un obiettivo. Tuttosport: "De Laurentiis vuole 18 mln"

Milik rimane un obiettivo dell'Inter anche se al momento non c'è nessuna trattativa. Il Napoli sa che il 30 giugno perderà a zero il giocatore sul quale ha investito 33 milioni. Sarebbe un affare che avrebbe molti pro per entrambe le parti. Perderlo da svincolato sarebbe una beffa per il Napoli. Ma De Laurentiis è un osso duro: non farà sconti alle pretendenti, prendendosi così il rischio di perderlo a zero a giugno prossimo. Il prezzo è stato comunque fissato: il numero uno azzurro chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro. A scriverlo è Tuttosport.