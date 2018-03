Inter-Napoli, La Gazzetta dello Sport: “Chi si ferma è perduto”

Chi si ferma è perduto. Inter-Napoli è una sfida senza appello per le ambizioni da scudetto degli azzurri, reduci dal pesante ko interno contro la Roma, e per la voglia di Champions di Icardi e compagni. Non è solo una questione di classifica, spiega La Gazzetta dello Sport in apertura dell’edizione odierna. E’ un problema di convinzione. Di autostima, da ritrovare subito.